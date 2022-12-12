Исправникова Катерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исправникова Катерина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Мазилкина Степанида Семеновна

Отец ребёнка: Исправников Семион Трофимович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Исправникова Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Исправников Семион Трофимович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Исправникова Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Исправников Семион Трофимович

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Лазутина Мавра Семеновна

Отец ребёнка: Исправников Семион Трофимович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исправников Семион Трофимович

Смерть
Неизвестно
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