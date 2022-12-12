Исправникова Катерина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Мазилкина Степанида Семеновна
Отец ребёнка: Исправников Семион Трофимович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Исправникова Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Исправников Семион Трофимович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Исправникова Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Исправников Семион Трофимович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Лазутина Мавра Семеновна
Отец ребёнка: Исправников Семион Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно