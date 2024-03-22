Лазутина (Исправникова) Мавра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазутина (Исправникова) Мавра Семеновна

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Исправников Семион Трофимович

Мать: Исправникова Катерина Семеновна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.03.1817

Муж: Лазутин Алексей Лазаревич

Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Лазутина Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Лазутин Алексей Лазаревич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.02.1820

Дочь: Лазутина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Лазутин Алексей Лазаревич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.03.1821

Сын: Лазутин Илларион Алексеевич

Отец ребёнка: Лазутин Алексей Лазаревич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1828

Сын: Лазутин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Лазутин Алексей Лазаревич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1829

Сын: Лазутин Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Лазутин Алексей Лазаревич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Лазутина Матрона Алексеевна

Отец ребёнка: Лазутин Алексей Лазаревич

Рождение ребёнка
01.11.1832

Сын: Лазутин Козма Алексеевич

Отец ребёнка: Лазутин Алексей Лазаревич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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