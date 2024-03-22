Лазутина (Исправникова) Мавра Семеновна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
22.03.1817
Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Лазутина Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Лазутин Алексей Лазаревич
Рождение ребёнка
16.02.1820
Дочь: Лазутина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Лазутин Алексей Лазаревич
Рождение ребёнка
27.03.1821
Сын: Лазутин Илларион Алексеевич
Отец ребёнка: Лазутин Алексей Лазаревич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Лазутин Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Лазутин Алексей Лазаревич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Лазутин Алексей Лазаревич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Лазутина Матрона Алексеевна
Отец ребёнка: Лазутин Алексей Лазаревич
Рождение ребёнка
01.11.1832
Отец ребёнка: Лазутин Алексей Лазаревич
Смерть
Неизвестно