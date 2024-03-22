Лазутин Козма Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.11.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1832
Рождение ребёнка
30.10.1870
Мать ребёнка: Лазутина Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
18.01.1873
Дочь: Анна Кузминична
Мать ребёнка: Лазутина Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
13.12.1875
Дочь: Лукия Козминична
Мать ребёнка: Лазутина Екатерина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лазутина Анна Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно