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Лазутин Козма Алексеевич

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.11.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1832

Отец: Лазутин Алексей Лазаревич

Мать: Лазутина Мавра Семеновна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.10.1870

Сын: Лазутин Павел Кузьмич

Мать ребёнка: Лазутина Анна Ефимовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.01.1873

Дочь: Анна Кузминична

Мать ребёнка: Лазутина Екатерина Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.12.1875

Дочь: Лукия Козминична

Мать ребёнка: Лазутина Екатерина Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазутина Анна Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазутина Екатерина Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
рядовой солдат
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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