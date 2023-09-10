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Ахметдинова Марина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1964

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1964

Отец: Хижняк Владимир Васильевич

Мать: Горбунова Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметдинов Мухамед Шарифулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воскобойник Анатолий Леонтьевич

Рождение ребёнка
15.12.1985

Сын: Воскобойник Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Воскобойник Анатолий Леонтьевич

Рождение ребёнка
04.12.1986

Сын: Воскобойник Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Воскобойник Анатолий Леонтьевич

Рождение ребёнка
20.07.1992

Сын: Воскобойник Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Воскобойник Анатолий Леонтьевич

Рождение ребёнка
02.12.1992

Дочь: Ахметдинова Эльмира Мухамедовна

Отец ребёнка: Ахметдинов Мухамед Шарифулович

Рождение ребёнка
02.12.1992

Дочь: Ахметдинова Альбина Мухамедовна

Отец ребёнка: Ахметдинов Мухамед Шарифулович

Рождение ребёнка
31.07.1995

Сын: Ахметдинов Ильнур Мухамедович

Отец ребёнка: Ахметдинов Мухамед Шарифулович

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