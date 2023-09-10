Ахметдинова Марина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1964
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1985
Сын: Воскобойник Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Воскобойник Анатолий Леонтьевич
Рождение ребёнка
04.12.1986
Сын: Воскобойник Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Воскобойник Анатолий Леонтьевич
Рождение ребёнка
20.07.1992
Сын: Воскобойник Михаил Анатольевич
Отец ребёнка: Воскобойник Анатолий Леонтьевич
Рождение ребёнка
02.12.1992
Дочь: Ахметдинова Эльмира Мухамедовна
Отец ребёнка: Ахметдинов Мухамед Шарифулович
Рождение ребёнка
02.12.1992
Дочь: Ахметдинова Альбина Мухамедовна
Отец ребёнка: Ахметдинов Мухамед Шарифулович
Рождение ребёнка
31.07.1995
Сын: Ахметдинов Ильнур Мухамедович
Отец ребёнка: Ахметдинов Мухамед Шарифулович