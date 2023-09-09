Горбунова Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1939
Отец: Горбунов Михаил
Мать: Кучина Анна Иларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1959
Дочь: Шелко Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Хижняк Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
21.02.1964
Дочь: Ахметдинова Марина Владимировна
Отец ребёнка: Хижняк Владимир Васильевич