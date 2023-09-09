Горбунова Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунова Валентина Михайловна

Горбунова Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1939

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1939

Отец: Горбунов Михаил

Мать: Кучина Анна Иларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хижняк Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
27.11.1959

Дочь: Шелко Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Хижняк Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
21.02.1964

Дочь: Ахметдинова Марина Владимировна

Отец ребёнка: Хижняк Владимир Васильевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.