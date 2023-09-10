Хижняк Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1959
Дочь: Шелко Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Горбунова Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
21.02.1964
Дочь: Ахметдинова Марина Владимировна
Мать ребёнка: Горбунова Валентина Михайловна