Хижняк Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХижняк Владимир Васильевич

Хижняк Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1936

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
27.11.1959

Дочь: Шелко Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Горбунова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
21.02.1964

Дочь: Ахметдинова Марина Владимировна

Мать ребёнка: Горбунова Валентина Михайловна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.