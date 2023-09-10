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Воскобойник Дмитрий Анатольевич
Воскобойник Дмитрий Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.12.1985
Пол
Мужской
Отец
Воскобойник Анатолий Леонтьевич
Мать
Ахметдинова Марина Владимировна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1985
Отец:
Воскобойник Анатолий Леонтьевич
Мать:
Ахметдинова Марина Владимировна
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