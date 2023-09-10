Воскобойник Анатолий Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоскобойник Анатолий Леонтьевич

Воскобойник Анатолий Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1985

Сын: Воскобойник Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Ахметдинова Марина Владимировна

Рождение ребёнка
04.12.1986

Сын: Воскобойник Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Ахметдинова Марина Владимировна

Рождение ребёнка
20.07.1992

Сын: Воскобойник Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: Ахметдинова Марина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахметдинова Марина Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close