Воскобойник Анатолий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1985
Сын: Воскобойник Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Ахметдинова Марина Владимировна
Рождение ребёнка
04.12.1986
Сын: Воскобойник Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Ахметдинова Марина Владимировна
Рождение ребёнка
20.07.1992
Сын: Воскобойник Михаил Анатольевич
Мать ребёнка: Ахметдинова Марина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно