Ахметдинов Мухамед Шарифулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1992
Дочь: Ахметдинова Эльмира Мухамедовна
Мать ребёнка: Ахметдинова Марина Владимировна
Рождение ребёнка
02.12.1992
Дочь: Ахметдинова Альбина Мухамедовна
Мать ребёнка: Ахметдинова Марина Владимировна
Рождение ребёнка
31.07.1995
Сын: Ахметдинов Ильнур Мухамедович
Мать ребёнка: Ахметдинова Марина Владимировна