Ахметдинов Мухамед Шарифулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхметдинов Мухамед Шарифулович

Ахметдинов Мухамед Шарифулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1960

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахметдинова Марина Владимировна

Рождение ребёнка
02.12.1992

Дочь: Ахметдинова Эльмира Мухамедовна

Мать ребёнка: Ахметдинова Марина Владимировна

Рождение ребёнка
02.12.1992

Дочь: Ахметдинова Альбина Мухамедовна

Мать ребёнка: Ахметдинова Марина Владимировна

Рождение ребёнка
31.07.1995

Сын: Ахметдинов Ильнур Мухамедович

Мать ребёнка: Ахметдинова Марина Владимировна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.