Солодовников Семён Григорьевич
Место рождения
Дата рождения16.09.1894
Дата смерти21.11.1977
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1894
Отец: Солодовников Григорий Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1920
Дочь: Багров Надежда Семёновна
Мать ребёнка: Солодовников Вера Семёновна
Рождение ребёнка
28.03.1930
Сын: Солодовников Григорий Семёнович
Мать ребёнка: Солодовников Вера Семёновна
Рождение ребёнка
01.10.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников Вера Семёновна
Рождение ребёнка
01.09.1939
Дочь: Ефремов Мария Семёновна
Мать ребёнка: Солодовников Вера Семёновна
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников Вера Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Смерть
21.11.1977
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)