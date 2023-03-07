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Солодовников Семён Григорьевич

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Место рождения

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

16.09.1894

Дата смерти

21.11.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1894

Отец: Солодовников Григорий Филиппович

Мать: не указана

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
30.09.1920

Дочь: Багров Надежда Семёновна

Мать ребёнка: Солодовников Вера Семёновна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.03.1930

Сын: Солодовников Григорий Семёнович

Мать ребёнка: Солодовников Вера Семёновна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Вера Семёновна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.09.1939

Дочь: Ефремов Мария Семёновна

Мать ребёнка: Солодовников Вера Семёновна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Вера Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Вера Семёновна

Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Смерть
21.11.1977
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
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