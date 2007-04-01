Ефремов (Солодовников) Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов (Солодовников) Мария Семёновна

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Место рождения

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

01.09.1939

Дата смерти

01.04.2007

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1939

Отец: Солодовников Семён Григорьевич

Мать: Солодовников Вера Семёновна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
10.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефремов Владимир Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Владимир Павлович

Место жительства
Неизвестно
Дарьинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Дарьинский, с.Дарьинское
Смерть
01.04.2007
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