Ефремов (Солодовников) Мария Семёновна
Место рождения
Дата рождения01.09.1939
Дата смерти01.04.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1939
Рождение ребёнка
10.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефремов Владимир Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дарьинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Дарьинский, с.Дарьинское
Смерть
01.04.2007