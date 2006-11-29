Солодовников Григорий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Григорий Семёнович

Место рождения

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

28.03.1930

Дата смерти

29.11.2006

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1930

Отец: Солодовников Семён Григорьевич

Мать: Солодовников Вера Семёновна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников (Гасилин) Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
04.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Гасилин) Анна Ивановна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
14.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Гасилин) Анна Ивановна

Смерть
29.11.2006
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)

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