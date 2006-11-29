Солодовников Григорий Семёнович
Место рождения
Дата рождения28.03.1930
Дата смерти29.11.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
04.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников (Гасилин) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
14.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников (Гасилин) Анна Ивановна
Смерть
29.11.2006
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)