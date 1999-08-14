Солодовников (Гасилин) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1938
Дата смерти14.08.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
04.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
14.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Григорий Семёнович
Смерть
14.08.1999
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)