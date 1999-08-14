Солодовников (Гасилин) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Гасилин) Анна Ивановна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1938

Дата смерти

14.08.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Григорий Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
04.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Григорий Семёнович

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
14.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Григорий Семёнович

Смерть
14.08.1999
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)

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