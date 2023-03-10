Солодовников Вера Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Вера Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1898

Дата смерти

07.10.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

1920 г.р.
1930 г.р.
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1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Семён Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Семён Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
30.09.1920

Дочь: Багров (Солодовников) Надежда Семёновна

Отец ребёнка: Солодовников Семён Григорьевич

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.03.1930

Сын: Солодовников Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Солодовников Семён Григорьевич

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Семён Григорьевич

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.09.1939

Дочь: Ефремов (Солодовников) Мария Семёновна

Отец ребёнка: Солодовников Семён Григорьевич

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
07.10.1982
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)

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