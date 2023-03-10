Солодовников Вера Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1898
Дата смерти07.10.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Семён Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
30.09.1920
Дочь: Багров (Солодовников) Надежда Семёновна
Отец ребёнка: Солодовников Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
28.03.1930
Сын: Солодовников Григорий Семёнович
Отец ребёнка: Солодовников Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
01.10.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
01.09.1939
Дочь: Ефремов (Солодовников) Мария Семёновна
Отец ребёнка: Солодовников Семён Григорьевич
Смерть
07.10.1982
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)