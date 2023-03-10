Солодовников Григорий Филиппович
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: Солодовников Филипп
Место жительства
Неизвестно
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
1892
Сын: Солодовников Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Солодовников Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1894
Сын: Солодовников Семён Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно