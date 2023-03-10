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Солодовников Григорий Филиппович

Место рождения

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Солодовников Филипп

Мать: Солодовников (Щербаков) ?

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
1892

Сын: Солодовников Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Солодовников Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.09.1894

Сын: Солодовников Семён Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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