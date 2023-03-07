Гордей Григорьев
Место рождения
Дата рождения03.01.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1806
Отец: Григорий Иванов
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
1833
Сын: Федор Гордеев
Мать ребёнка: Домна Петрова
Место жительства
28.04.1835
№8 ревизии - 1
Рождение ребёнка
?.04.1835
Дочь: Анна Гордеева
Мать ребёнка: Домна Петрова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ларион (в крещ. - Хрисанф) Гордеев
Мать ребёнка: Домна Петрова
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 1; №10 ревизии - 1
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Петрова
Смерть
Неизвестно