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Гордей Григорьев

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

03.01.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1806

Отец: Григорий Иванов

Мать: Наталья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Федор Гордеев

Мать ребёнка: Домна Петрова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
28.04.1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№8 ревизии - 1
Рождение ребёнка
?.04.1835

Дочь: Анна Гордеева

Мать ребёнка: Домна Петрова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ларион (в крещ. - Хрисанф) Гордеев

Мать ребёнка: Домна Петрова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 1; №10 ревизии - 1
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Петрова

Смерть
Неизвестно
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