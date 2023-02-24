Григорий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Иван Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
03.01.1806
Сын: Гордей Григорьев
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1809
Сын: Трофим Григорьев
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1814
Сын: Данил Григорьев
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1818
Сын: Афанасий Григорьев
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Катерина Григорьева
Мать ребёнка: Наталья
Место жительства
28.04.1835
№8 ревизии - 1
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 1; №10 ревизии - 1
Смерть
Неизвестно