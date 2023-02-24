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Григорий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Иван Иванов

Мать: ?

Рождение ребёнка
03.01.1806

Сын: Гордей Григорьев

Мать ребёнка: Наталья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Трофим Григорьев

Мать ребёнка: Наталья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Данил Григорьев

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1818

Сын: Афанасий Григорьев

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Катерина Григорьева

Мать ребёнка: Наталья

Место жительства
28.04.1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№8 ревизии - 1
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 1; №10 ревизии - 1
Смерть
Неизвестно
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