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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1802

Сын: Савелий Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1805

Сын: Антон Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денис Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Смерть
До 1850
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