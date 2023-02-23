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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1802
Сын: Савелий Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1805
Сын: Антон Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денис Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Смерть
До 1850