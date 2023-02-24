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Антон Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Иван Иванов

Мать: ?

Рождение ребёнка
1829

Сын: Петр Антонов

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Прокофий Антонов

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Иван Антонов

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Никита Антонов

Мать ребёнка: Анна

Место жительства
1851
ст. Якши-Янгизставская, Киргизская степь
Смерть
Неизвестно
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