Антон Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Иван Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1829
Сын: Петр Антонов
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Прокофий Антонов
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Иван Антонов
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Никита Антонов
Мать ребёнка: Анна
Место жительства
1851
ст. Якши-Янгизставская, Киргизская степь
Смерть
Неизвестно