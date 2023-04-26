Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Петр Антонов
Отец ребёнка: Антон Иванов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Прокофий Антонов
Отец ребёнка: Антон Иванов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Иван Антонов
Отец ребёнка: Антон Иванов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Никита Антонов
Отец ребёнка: Антон Иванов
Смерть
Неизвестно