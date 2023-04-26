Петр Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Антонов

Петр Антонов

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1805 г.р.

Мать

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Антон Иванов

Мать: Анна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Дарья Филипова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1844

Дочь: Елена Петрова

Мать ребёнка: Дарья Филипова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1848

Дочь: Меланья Петрова

Мать ребёнка: Дарья Филипова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.08.1850

Сын: Гаврила Петров

Мать ребёнка: Дарья Филипова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1851
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.