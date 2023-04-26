Петр Антонов
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Антон Иванов
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Дарья Филипова
Рождение ребёнка
20.05.1844
Дочь: Елена Петрова
Мать ребёнка: Дарья Филипова
Рождение ребёнка
01.01.1848
Дочь: Меланья Петрова
Мать ребёнка: Дарья Филипова
Рождение ребёнка
?.08.1850
Сын: Гаврила Петров
Мать ребёнка: Дарья Филипова
Место жительства
1851
Смерть
Неизвестно