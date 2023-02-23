Дарья Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1844
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Петр Антонов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Петр Антонов
Рождение ребёнка
01.01.1848
Дочь: Меланья Петрова
Отец ребёнка: Петр Антонов
Рождение ребёнка
?.08.1850
Сын: Гаврила Петров
Отец ребёнка: Петр Антонов
Смерть
Неизвестно