Дарья Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Филипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1844

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Петр Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Петр Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1848

Дочь: Меланья Петрова

Отец ребёнка: Петр Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.08.1850

Сын: Гаврила Петров

Отец ребёнка: Петр Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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