Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1802
Сын: Савелий Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1805
Сын: Антон Иванов
Мать ребёнка: ?
Место жительства
28.04.1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№8 ревизии - 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денис Иванов
Мать ребёнка: ?
Смерть
До 1850