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Иван Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1802

Сын: Савелий Иванов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1805

Сын: Антон Иванов

Мать ребёнка: ?

Место жительства
28.04.1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№8 ревизии - 1
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денис Иванов

Мать ребёнка: ?

Смерть
До 1850
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