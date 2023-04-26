Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.01.1806
Сын: Гордей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1809
Сын: Трофим Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Данил Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1818
Сын: Афанасий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Катерина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Смерть
Неизвестно