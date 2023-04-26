Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1806

Сын: Гордей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Трофим Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Данил Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Рождение ребёнка
1818

Сын: Афанасий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Катерина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Смерть
Неизвестно
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