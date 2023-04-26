Домна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Сын: Федор Гордеев
Отец ребёнка: Гордей Григорьев
Рождение ребёнка
?.04.1835
Дочь: Анна Гордеева
Отец ребёнка: Гордей Григорьев
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ларион (в крещ. - Хрисанф) Гордеев
Отец ребёнка: Гордей Григорьев
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 1; №10 ревизии - 1
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордей Григорьев
Смерть
Неизвестно