Домна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Федор Гордеев

Отец ребёнка: Гордей Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.04.1835

Дочь: Анна Гордеева

Отец ребёнка: Гордей Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ларион (в крещ. - Хрисанф) Гордеев

Отец ребёнка: Гордей Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 1; №10 ревизии - 1
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордей Григорьев

Смерть
Неизвестно
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