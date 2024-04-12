Ларион (в крещ. - Хрисанф) Гордеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларион (в крещ. - Хрисанф) Гордеев

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Гордей Григорьев

Мать: Домна Петрова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.10.1863

Жена: Анна Иванова

Рождение ребёнка
03.11.1864

Сын: Михаил (Хрисанфов)

Мать ребёнка: Анна Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Евфимия Хрисанфова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.10.1874

Дочь: Параскева Хрисанфова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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