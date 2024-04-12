Ларион (в крещ. - Хрисанф) Гордеев
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Гордей Григорьев
Мать: Домна Петрова
Бракосочетание
30.10.1863
Жена: Анна Иванова
Рождение ребёнка
03.11.1864
Сын: Михаил (Хрисанфов)
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Евфимия Хрисанфова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
09.10.1874
Дочь: Параскева Хрисанфова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно