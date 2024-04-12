(Сумбаева) Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Сумбаев Иван Прокофьев
Бракосочетание
30.10.1863
Рождение ребёнка
03.11.1864
Сын: Михаил (Хрисанфов)
Отец ребёнка: Ларион (в крещ. - Хрисанф) Гордеев
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Евфимия Хрисанфова
Отец ребёнка: Ларион (в крещ. - Хрисанф) Гордеев
Рождение ребёнка
09.10.1874
Дочь: Параскева Хрисанфова
Отец ребёнка: Ларион (в крещ. - Хрисанф) Гордеев
Смерть
Неизвестно