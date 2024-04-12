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(Сумбаева) Анна Иванова

Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Сумбаев Иван Прокофьев

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.10.1863

Муж: Ларион (в крещ. - Хрисанф) Гордеев

Рождение ребёнка
03.11.1864

Сын: Михаил (Хрисанфов)

Отец ребёнка: Ларион (в крещ. - Хрисанф) Гордеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Евфимия Хрисанфова

Отец ребёнка: Ларион (в крещ. - Хрисанф) Гордеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.10.1874

Дочь: Параскева Хрисанфова

Отец ребёнка: Ларион (в крещ. - Хрисанф) Гордеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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