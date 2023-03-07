Давыд Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1703
Дата смерти1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Иван Давыдов
Мать ребёнка: Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Григорий Давыдов
Мать ребёнка: Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Максим Давыдов
Мать ребёнка: Татьяна Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Григорьева
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1747