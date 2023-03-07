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Давыд Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Отец

Около 1685 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1692 г.р.

Дети

Около 1726 г.р.
Около 1735 г.р.
Около 1737 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Иван Давыдов

Мать ребёнка: Татьяна Григорьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Григорий Давыдов

Мать ребёнка: Татьяна Григорьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Максим Давыдов

Мать ребёнка: Татьяна Григорьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1747
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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