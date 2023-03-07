Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1685
Дата смертиМежду 1719 и 1722
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Давыд Степанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Василий Степанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Михаил Степанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Яков Степанов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
стрелец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1719 и 1722