Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

Между 1719 и 1722

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1703 г.р.
Около 1710 г.р.
Около 1713 г.р.
Около 1716 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Давыд Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Василий Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Михаил Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Яков Степанов

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
стрелец
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Между 1719 и 1722
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