Максим Давыдов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: Давыд Степанов
Мать: Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Агафья Максимова
Мать ребёнка: Варвара Егорова
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Дарья Максимова
Мать ребёнка: Варвара Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Егорова
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762