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Максим Давыдов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1703 г.р.

Мать

Около 1692 г.р.

Жена

Около 1739 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Давыд Степанов

Мать: Татьяна Григорьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Агафья Максимова

Мать ребёнка: Варвара Егорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Дарья Максимова

Мать ребёнка: Варвара Егорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Егорова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762
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