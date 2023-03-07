(Давыдова) Дарья Максимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Максим Давыдов
Мать: Варвара Егорова
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Александр Максимов
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Петр Максимов
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Косов Лев Максимов
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816