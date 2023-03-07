(Давыдова) Дарья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Давыдова) Дарья Максимова

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Около 1737 г.р.

Мать

Около 1739 г.р.

Дети

Около 1774 г.р.
Около 1785 г.р.
Около 1787 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Максим Давыдов

Мать: Варвара Егорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Александр Максимов

Отец ребёнка: не указан

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Петр Максимов

Отец ребёнка: не указан

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Косов Лев Максимов

Отец ребёнка: не указан

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1816
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