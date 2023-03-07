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Иван Давыдов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Давыд Степанов

Мать: Татьяна Григорьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Настасья Иванова

Мать ребёнка: Ионова Салманида Петрова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Ионов Никифор Иванов

Мать ребёнка: Ионова Салманида Петрова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Ионов Калентей Иванов

Мать ребёнка: Ионова Салманида Петрова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Ионов Нефед Иванов

Мать ребёнка: Ионова Салманида Петрова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Ионова Салманида Петрова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ионова Салманида Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762
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