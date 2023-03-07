Иван Давыдов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: Давыд Степанов
Мать: Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Настасья Иванова
Мать ребёнка: Ионова Салманида Петрова
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Ионов Никифор Иванов
Мать ребёнка: Ионова Салманида Петрова
Рождение ребёнка
Около 1753
Мать ребёнка: Ионова Салманида Петрова
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Ионов Нефед Иванов
Мать ребёнка: Ионова Салманида Петрова
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Ионова Салманида Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ионова Салманида Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762