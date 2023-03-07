Ионов Калентей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионов Калентей Иванов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

После 1789

Пол

Мужской

Отец

Около 1726 г.р.

Мать

Около 1725 г.р.

Жена

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Иван Давыдов

Мать: Ионова Салманида Петрова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Ионов (носов) Федор Калентьев

Мать ребёнка: Прасковья Кузьмина

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Ионов Иван Калентьев

Мать ребёнка: Прасковья Кузьмина

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Кузьмина

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1789
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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