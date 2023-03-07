Ионов Калентей Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиПосле 1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: Иван Давыдов
Мать: Ионова Салманида Петрова
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Ионов (носов) Федор Калентьев
Мать ребёнка: Прасковья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Ионов Иван Калентьев
Мать ребёнка: Прасковья Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Кузьмина
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1789