Прасковья Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1753 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Ионов (носов) Федор Калентьев

Отец ребёнка: Ионов Калентей Иванов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Ионов Иван Калентьев

Отец ребёнка: Ионов Калентей Иванов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ионов Калентей Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1816
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