Ионов (Носов) Федор Калентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионов (Носов) Федор Калентьев

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Ионов Калентей Иванов

Мать: Прасковья Кузьмина

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Носов Григорий Федоров

Мать ребёнка: Ионова (носова) Федосья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Ионов Марк (?) Федоров

Мать ребёнка: Ионова (носова) Федосья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Носов Иван Федоров

Мать ребёнка: Ионова (носова) Федосья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Прасковья Федорова

Мать ребёнка: Ионова (носова) Федосья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Носов Павел Федоров

Мать ребёнка: Ионова (носова) Федосья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ионова (носова) Федосья

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
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