Ионов (Носов) Федор Калентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Ионов Калентей Иванов
Мать: Прасковья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Ионова (носова) Федосья
Рождение ребёнка
Около 1804
Мать ребёнка: Ионова (носова) Федосья
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Носов Иван Федоров
Мать ребёнка: Ионова (носова) Федосья
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Прасковья Федорова
Мать ребёнка: Ионова (носова) Федосья
Рождение ребёнка
1815
Сын: Носов Павел Федоров
Мать ребёнка: Ионова (носова) Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ионова (носова) Федосья
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850