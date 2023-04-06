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Носов Павел Федоров

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Ионов (носов) Федор Калентьев

Мать: Ионова (носова) Федосья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Степанида Павлова

Мать ребёнка: Носова Матрена Яковлева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Екатерина Павлова

Мать ребёнка: Носова Матрена Яковлева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Носов Иван Павлов

Мать ребёнка: Носова Матрена Яковлева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Носов Артемий Павлов

Мать ребёнка: Носова Матрена Яковлева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Носов Петр Павлов

Мать ребёнка: Носова Матрена Яковлева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носова Матрена Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
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