Носов Павел Федоров
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Степанида Павлова
Мать ребёнка: Носова Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Екатерина Павлова
Мать ребёнка: Носова Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Носов Иван Павлов
Мать ребёнка: Носова Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Носов Артемий Павлов
Мать ребёнка: Носова Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Носов Петр Павлов
Мать ребёнка: Носова Матрена Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Носова Матрена Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850