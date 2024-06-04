Ионова (Носова) Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Ионов (Носов) Федор Калентьев
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Ионов Маркел Федоров
Отец ребёнка: Ионов (Носов) Федор Калентьев
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Носов Иван Федоров
Отец ребёнка: Ионов (Носов) Федор Калентьев
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: (Ионова) Прасковья Федорова
Отец ребёнка: Ионов (Носов) Федор Калентьев
Рождение ребёнка
1815
Сын: Носов Павел Федоров
Отец ребёнка: Ионов (Носов) Федор Калентьев
Смерть
После 1834