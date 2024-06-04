Ионова (Носова) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИонова (Носова) Федосья

Ионова (Носова) Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ионов (Носов) Федор Калентьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Носов Григорий Федоров

Отец ребёнка: Ионов (Носов) Федор Калентьев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Ионов Маркел Федоров

Отец ребёнка: Ионов (Носов) Федор Калентьев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Носов Иван Федоров

Отец ребёнка: Ионов (Носов) Федор Калентьев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: (Ионова) Прасковья Федорова

Отец ребёнка: Ионов (Носов) Федор Калентьев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Носов Павел Федоров

Отец ребёнка: Ионов (Носов) Федор Калентьев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834

Мы используем куки для улучшения работы сайта.