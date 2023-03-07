Григорий Давыдов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиПосле 1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: Давыд Степанов
Мать: Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Дарья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Василиса Григорьева
Мать ребёнка: Дарья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Дарья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Давыдов Василий Григорьев
Мать ребёнка: Дарья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Аблезина Авдотья Григорьева
Мать ребёнка: Дарья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1770