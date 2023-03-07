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Григорий Давыдов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

После 1770

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Давыд Степанов

Мать: Татьяна Григорьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Дарья Семенова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Василиса Григорьева

Мать ребёнка: Дарья Семенова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Давыдов Миней Григорьев

Мать ребёнка: Дарья Семенова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Давыдов Василий Григорьев

Мать ребёнка: Дарья Семенова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Аблезина Авдотья Григорьева

Мать ребёнка: Дарья Семенова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1770
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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