Аблезина (Давыдова) Авдотья Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Григорий Давыдов
Мать: Дарья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Аграфена Елпидифорова
Отец ребёнка: Аблезин Елпидифор Федотов
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Агафья Елпидифорова
Отец ребёнка: Аблезин Елпидифор Федотов
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Аблезин Елпидифор Федотов
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Бирюлина Аксинья Елпидифорова
Отец ребёнка: Аблезин Елпидифор Федотов
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Аблезин Павел Елпидифоров
Отец ребёнка: Аблезин Елпидифор Федотов
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Акулина Елпидифорова
Отец ребёнка: Аблезин Елпидифор Федотов
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Аблезин Сергей Елпидифоров
Отец ребёнка: Аблезин Елпидифор Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816