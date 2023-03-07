Аблезина (Давыдова) Авдотья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аблезина (Давыдова) Авдотья Григорьева

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Григорий Давыдов

Мать: Дарья Семенова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Аграфена Елпидифорова

Отец ребёнка: Аблезин Елпидифор Федотов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Агафья Елпидифорова

Отец ребёнка: Аблезин Елпидифор Федотов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Аблезин Петр Елпидифоров

Отец ребёнка: Аблезин Елпидифор Федотов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Бирюлина Аксинья Елпидифорова

Отец ребёнка: Аблезин Елпидифор Федотов

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Аблезин Павел Елпидифоров

Отец ребёнка: Аблезин Елпидифор Федотов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Акулина Елпидифорова

Отец ребёнка: Аблезин Елпидифор Федотов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Аблезин Сергей Елпидифоров

Отец ребёнка: Аблезин Елпидифор Федотов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аблезин Елпидифор Федотов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1816
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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