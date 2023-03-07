Аблезин Елпидифор Федотов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиПосле 1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Аблезин Федот Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Аграфена Елпидифорова
Мать ребёнка: Аблезина Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Агафья Елпидифорова
Мать ребёнка: Аблезина Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: Аблезина Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Бирюлина Аксинья Елпидифорова
Мать ребёнка: Аблезина Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Аблезин Павел Елпидифоров
Мать ребёнка: Аблезина Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Акулина Елпидифорова
Мать ребёнка: Аблезина Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Аблезин Сергей Елпидифоров
Мать ребёнка: Аблезина Авдотья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1845