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Дарья Семенова

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Давыдов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Василиса Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Давыдов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Давыдов Миней Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Давыдов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Давыдов Василий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Давыдов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Аблезина Авдотья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Давыдов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Давыдов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1816
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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