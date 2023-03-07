Дарья Семенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Давыдов
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Василиса Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Давыдов
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Григорий Давыдов
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Давыдов Василий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Давыдов
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Аблезина Авдотья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Давыдов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Давыдов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816