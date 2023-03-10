Киселева (Лялькова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Лялькова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Киселева Елизавета

Отец ребёнка: Киселев Григорий

Астрахань, Россия
Рождение ребёнка
1913

Сын: Киселев Алексей

Отец ребёнка: Киселев Григорий

Россия
Рождение ребёнка
26.07.1926

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Киселев Григорий

Рождение ребёнка
04.08.1928

Дочь: Седова Мария

Отец ребёнка: Киселев Григорий

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Киселев Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Григорий

Астрахань
Смерть
Неизвестно
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