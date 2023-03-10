Киселева (Лялькова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Киселева Елизавета
Отец ребёнка: Киселев Григорий
Астрахань, Россия
Рождение ребёнка
1913
Сын: Киселев Алексей
Отец ребёнка: Киселев Григорий
Россия
Рождение ребёнка
26.07.1926
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Киселев Григорий
Рождение ребёнка
04.08.1928
Дочь: Седова Мария
Отец ребёнка: Киселев Григорий
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Киселев Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселев Григорий
Астрахань
Смерть
Неизвестно