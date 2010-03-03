(Киселева) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1926
Дата смерти03.03.2010
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1926
Отец: Киселев Григорий
Мать: Киселева (Лялькова) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щеглов Алексей
Рождение ребёнка
29.08.1950
Сын: Щеглов Сергей
Отец ребёнка: Щеглов Алексей
Рождение ребёнка
29.12.1951
Сын: Щеглов Владимир
Отец ребёнка: Щеглов Алексей
Смерть
03.03.2010
Причина смерти: Естественная смерть/старость