(Киселева) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Киселева) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1926

Дата смерти

03.03.2010

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1926

Отец: Киселев Григорий

Мать: Киселева (Лялькова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеглов Алексей

Рождение ребёнка
29.08.1950

Сын: Щеглов Сергей

Отец ребёнка: Щеглов Алексей

Рождение ребёнка
29.12.1951

Сын: Щеглов Владимир

Отец ребёнка: Щеглов Алексей

Смерть
03.03.2010
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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