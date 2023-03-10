Киселев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Киселев Агап
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Киселева Елизавета
Мать ребёнка: Киселева Анна
Астрахань, Россия
Рождение ребёнка
1913
Сын: Киселев Алексей
Мать ребёнка: Киселева Анна
Россия
Рождение ребёнка
26.07.1926
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Киселева Анна
Рождение ребёнка
04.08.1928
Дочь: Седова Мария
Мать ребёнка: Киселева Анна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Киселева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Анна
Астрахань
Смерть
Неизвестно