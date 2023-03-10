Киселев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Киселев Агап

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Киселева Елизавета

Мать ребёнка: Киселева Анна

Астрахань, Россия
Рождение ребёнка
1913

Сын: Киселев Алексей

Мать ребёнка: Киселева Анна

Россия
Рождение ребёнка
26.07.1926

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Киселева Анна

Рождение ребёнка
04.08.1928

Дочь: Седова Мария

Мать ребёнка: Киселева Анна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Киселева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Анна

Астрахань
Смерть
Неизвестно
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