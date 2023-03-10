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Киселев Алексей

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.06.1986

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Киселев Григорий

Мать: Киселева (Лялькова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Ганна

Рождение ребёнка
24.03.1942

Дочь: Топлова (Киселева) Лидия

Мать ребёнка: Киселева Ганна

Рождение ребёнка
06.12.1946

Сын: Киселев Петр

Мать ребёнка: Киселева Ганна

Смерть
?.06.1986
Похороны
Неизвестно

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