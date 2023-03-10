Киселев Алексей
Место рожденияРоссия
Дата рождения1913
Дата смерти?.06.1986
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Киселев Григорий
Мать: Киселева (Лялькова) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Ганна
Рождение ребёнка
24.03.1942
Дочь: Топлова (Киселева) Лидия
Мать ребёнка: Киселева Ганна
Рождение ребёнка
06.12.1946
Сын: Киселев Петр
Мать ребёнка: Киселева Ганна
Смерть
?.06.1986
Похороны
Неизвестно