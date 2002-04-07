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Киселева Ганна

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Место рождения

Украина

Дата рождения

09.09.1919

Дата смерти

07.04.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1919

Отец: Охрименко Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Алексей

Рождение ребёнка
24.03.1942

Дочь: Топлова (Киселева) Лидия

Отец ребёнка: Киселев Алексей

Рождение ребёнка
06.12.1946

Сын: Киселев Петр

Отец ребёнка: Киселев Алексей

Смерть
07.04.2002
Похороны
Неизвестно

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