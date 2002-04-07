Киселева Ганна
Место рожденияУкраина
Дата рождения09.09.1919
Дата смерти07.04.2002
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1919
Отец: Охрименко Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселев Алексей
Рождение ребёнка
24.03.1942
Дочь: Топлова (Киселева) Лидия
Отец ребёнка: Киселев Алексей
Рождение ребёнка
06.12.1946
Сын: Киселев Петр
Отец ребёнка: Киселев Алексей
Смерть
07.04.2002
Похороны
Неизвестно