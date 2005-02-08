Седова (Киселева) Мария
Место рожденияРоссия
Дата рождения04.08.1928
Дата смерти08.02.2005
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1928
Отец: Киселев Григорий
Мать: Киселева Анна
Россия
Рождение ребёнка
24.07.1951
Дочь: Дмитриева Ольга
Отец ребёнка: Седов Николай
Астрахань, Астраханская область, Россия
Рождение ребёнка
14.04.1954
Дочь: Шулаева Екатерина
Отец ребёнка: Седов Николай
Россия
Смерть
08.02.2005
Похороны
Неизвестно
Снежинск, Челябинская область, Россия