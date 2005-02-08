Седова (Киселева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова (Киселева) Мария

Место рождения

Россия

Дата рождения

04.08.1928

Дата смерти

08.02.2005

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1928

Отец: Киселев Григорий

Мать: Киселева Анна

Россия
Рождение ребёнка
24.07.1951

Дочь: Дмитриева Ольга

Отец ребёнка: Седов Николай

Астрахань, Астраханская область, Россия
Рождение ребёнка
14.04.1954

Дочь: Шулаева Екатерина

Отец ребёнка: Седов Николай

Россия
Смерть
08.02.2005
Похороны
Неизвестно
Снежинск, Челябинская область, Россия