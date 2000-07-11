Щеглов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1917
Дата смерти11.07.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1950
Сын: Щеглов Сергей
Мать ребёнка: Валентина
Рождение ребёнка
29.12.1951
Сын: Щеглов Владимир
Мать ребёнка: Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина
Смерть
11.07.2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость