Щеглов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1917

Дата смерти

11.07.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1950

Сын: Щеглов Сергей

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
29.12.1951

Сын: Щеглов Владимир

Мать ребёнка: Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина

Смерть
11.07.2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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