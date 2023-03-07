Лузина (Коржкова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коржков Николай
Мать: Коржкова Александра
Рождение ребёнка
12.01.1943
Отец ребёнка: Лузин Прокопий Степанович
Рождение ребёнка
02.01.1946
Дочь: Жукова Валентина Прокопьевна
Отец ребёнка: Лузин Прокопий Степанович
Езерище, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
01.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лузин Прокопий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Талица, Талицкий, Свердловская область