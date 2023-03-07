Лузина (Коржкова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузина (Коржкова) Мария Николаевна

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Место рождения

Прудок, Городокский район, Витебская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коржков Николай

Мать: Коржкова Александра

Прудок, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
12.01.1943

Сын: Шейкин Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Лузин Прокопий Степанович

Рождение ребёнка
02.01.1946

Дочь: Жукова Валентина Прокопьевна

Отец ребёнка: Лузин Прокопий Степанович

Езерище, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
01.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лузин Прокопий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лузин Прокопий Степанович

Смерть
Неизвестно
Талица, Талицкий, Свердловская область
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