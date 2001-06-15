Лузин Прокопий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1916
Дата смерти15.06.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1916
Отец: Лузин Степан
Мать: Лузина Степанида
Рождение ребёнка
12.01.1943
Мать ребёнка: Лузина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
02.01.1946
Дочь: Жукова Валентина Прокопьевна
Мать ребёнка: Лузина Мария Николаевна
Езерище, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
01.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лузина Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лузина Мария Николаевна
Смерть
15.06.2001