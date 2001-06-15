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Лузин Прокопий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1916

Дата смерти

15.06.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1916

Отец: Лузин Степан

Мать: Лузина Степанида

Рождение ребёнка
12.01.1943

Сын: Шейкин Леонид Дмитриевич

Мать ребёнка: Лузина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
02.01.1946

Дочь: Жукова Валентина Прокопьевна

Мать ребёнка: Лузина Мария Николаевна

Езерище, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
01.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лузина Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лузина Мария Николаевна

Смерть
15.06.2001
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